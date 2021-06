‘First Dates’ vive su propia telenovela venezolana: “Por él se rompió mi relación”

Andrés acaba de superar, tras años de dolor, una ruptura amorosa y no se podía imaginar que se iba a convertir en protagonista de lo que él mismo ha considerado una “telenovela venezolana”. Y es que nada más ver quién iba a ser su cita se ha echado las manos a la cabeza y ha exclamado un “Esto no me puede estar pasando a mí”. Sí, Marco Antonio, el hombre con el que mantenía una relación paralela su prometido, era su cita en ‘First Dates’.