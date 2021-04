Los tatuajes íntimos de María y Fran desatan la pasión en la cita: “Si quiere ver el mío te tienes que meter en ‘Only fans”

Fran llegaba a First Dates con las ideas muy claras sobre lo que quería: le gustan las chicas como él, con muchos tatuajes . Cuando vio aparecer a María, que visiblemente no tenía muchos tatuajes, pese a renegar un poco, terminó convenciéndole.

En plena cita y, como no podía ser de otra manera, hablaron de los tatuajes. Los dos confesaron que tenían alguno íntimo y oculto lo que desató el morbo durante la cena. María no tuvo reparo en contárselo directamente: “Tengo dos flechas, una en cada ingle, una de avance y otra de retroceso… la gente, con mucha guasa, me pregunta que dónde está el play”.