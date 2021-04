Joss presume de su paso por ‘Got Talent’ para cautivar a su cita: “Era el niño de pelo rosita que cantaba por Amy Winehouse”

Con su larga cabellera azul y una gran seguridad, Joss se presentaba en ‘First Dates’: “Soy peluquero y también me dedico un poquito a la música ”. Un dato que podría haber pasado desapercibido, pero que sería determinante en su cita. Raúl, por su parte, se definía como “pijo”, pero aclaraba: “A ver soy alternativo, pero me gusta vestir bien, las cosas buenas, conocer a tíos buenos…”.

“Wow, ¡qué diva! Me ha fascinado”, fue lo primero que pensó Joss al ver a Raúl, y aprovechó que su cita le había encantado para contar un inesperado dato musical y ganar puntos: “Cuando me he estado dedicando a la música venía mucho por Madrid. Aunque me dedico más a la peluquería que a la música, yo salí en ‘Got Talent’ cantando por Amy Winehouse. Era el niño del pelo rosita”. A Raúl le gustó el dato: “Nos podemos llevar bien, es una fantasía”.