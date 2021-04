Carlos Sobera se emociona con la felicitación de María y Manolo: “Estoy muy blandengue”

Durante cinco años el equipo de ‘First Dates’ ha querido que amor llegara a todas las personas que nos han querido visitar y por suerte hemos hechos grandes amistades. Algunos de los solteros más queridos por el público y el equipo no han querido perderse el Quinto Aniversario del programa y han conseguido emocionar hasta al mismísimo Carlos Sobera .

El presentador ha mirado con ternura a todos los miembros del equipo que vemos cada noche y les ha soltado un “Estoy blandengue, blandengue, me cago en la leche”. Y eso que todavía no había visto la felicitación de Oyirum Hitos, la joven de Tarragona que no se calla nada y que ha querido dar las gracias al programa del amor por hacer visibles a los diferentes tipos de personas que buscan y conseguir que se enamoren o encuentren por lo menos a alguien como ellos “Os deseo otros cinco años o más de juntar corazones”.