Carlos Sobera no se fía de David y sus intenciones: “No te creo”

David ha entrado con muchísima energía en ‘First Dates’ y contándole a Carlos Sobera que él estaba buscando una relación seria que le llevara al altar. Carlos Sober a no ha terminado de creerse del todo las intenciones del soltero porque le ha visto “Tienes cara de tramposillo, de revolotear ”.

Convencido de que las mujeres se asuntan cuando les dice que quiere una relación seria, David ha entendido que Carlos Sobera no terminara de creerse que las mujeres salieran corriendo cuándo conocían sus intenciones “Las chicas dicen que somos nosotros los que nos espantamos”. No es que tenga cara de mentiroso, pero asegura que son muchas las personas que se hacen una idea equivocada de él y que aparenta ser un personaje que no es en absoluto.