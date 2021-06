A Lidia le ha sorprendido que David no hubiera tenido pareja nunca a pesar, de haberlo intentado. Sin embargo, cuando el soltero ha comenzado a enumerarle la interminable de cosas tanto internas como externas que deseaba que tuviera su pareja perfecta, la camarera lo ha tenido claro “Por eso no has tenido pareja, me estás haciendo la carta a los Reyes Magos”.