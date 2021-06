Felipa y Maxi, una cita sin etiquetas ni géneros: “Unos días soy más maricón pintado, otros hombre disgénero y otros, mujer biológica”

Felipa tiene claro que no se siente bien dentro del mundo gay normativo porque sigue teniendo generalidades de forma y ella “Nunca me he sentido ni tío ni tía, soy una persona única”. Está convencida de que “Cada persona tiene una identidad sexual propia y una orientación sexual única que puede ir evolucionando” y que si tiene que elegir se queda con las relaciones abiertas porque aunque esté enamorada de una persona con la que lleve 25 años, no debemos encerrar nuestros deseos sexuales “Nosotros solos nos ponemos la soga al cuello”.