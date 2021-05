Carlos Sobera, a Marina: “¿Quieres que te presente al futuro presidente del estado Español?”

Marina ha venido a ‘First Dates’ en busca del amor y lo último que podía esperarse era cenar con un cargo municipal. Sí, con tan solo 21 añitos , Víctor es alcalde de su pueblo y está convencido de que “todos los políticos no somos iguales” y de que Marina terminará votándol e cuando esté a punto de llegar a la Moncloa.

Podría sonar a chiste, pero no lo es. Con tan solo 21 años, Víctor estudia ingeniería industrial, trabaja y además, es alcalde de su pueblo. Según le ha explicado a Carlos Sobera se trata de una pequeña aldea de Requena con tan solo 18 habitantes censados de los cuales le votaron 8 consiguiendo alzarle con la victoria. Víctor tiene claro que hay mucha forma de hacer política “Todos los políticos no somos iguales, hay gente que está luchando por los intereses de su gente, de sus vecinos, que escuchan que es muy importante ” y que él lo hace con el corazón porque sigue un legado familiar.

Marina no ha entendido muy bien por qué el presentador le preguntaba “¿Quieres que te presente al futuro presidente del estado Español?” y ha sentido que se producía un cortocircuito en su cabeza cuando le han dicho que su cita era un alcalde. Sin embargo, ha querido más sobre el asunto y ha descubierto que el abuelo de Víctor fue el alcalde del pueblo 50 años y él ha seguido sus pasos “es divertido”. Eso sí, no ha visto claro que su cita vaya a dar el salto a la política nacional si no tiene un partido que le respalde.