Carla se considera muy top y por eso no encuentra pareja: "Como el nivel es muy alto, es muy difícil"

Carla es una chica con las ideas claras, con estabilidad, guapa, estudiante... pero no encuentra pareja. A Carlos Sobera le ha llamado mucho la atención que todavía no tenga novio, tiene todas las cualidades y además es una persona espectacular.

El motivo no es otro que como su nivel es muy alto , pues "es muy difícil", ha asegurado. Además es muy exigente. Con esta explicación, al presentador le ha quedado mucho más claro.

Carlos Sobera le ha presentado a Arístide , un ayudante de cámara de 29 años. Pero al parecer no ha estado a la altura empezando por la ropa. Ha llegado con una camisa y unos pantalones, y eso a Carla no le ha parecido bien, tenía que haberse arreglado para la ocasión.

Además durante la cena ha habido varios puntos en los que no han coincidido sobre todo en lo que buscan en el amor, Arístide no sabe muy bien lo que quiere, una relación estable o algo más esporádico. A Carla esto le ha parecido surrealista, ¿entonces a qué ha venido a 'First dates'?