Mar huye de su ciudad en busca del amor: "Los cordobeses son muy aburridos"

Pese a su juventud, sabe lo que no soportaría en una relación: " No me gustan los cordobeses , son muy sosos, yo necesito a alguien con más gracia, con más ganas de hacer cosas distintas a lo de siempre, les falta chispa, son muy aburridos y no son lo que dicen ".

Mar ha estado algo dura con Adrián durante toda la cita, algo que él no se ha tomado mal: "Lo fácil no me gusta, eso lo tiene cualquiera, me gusta lo complicado, no me gusta que me lo den todo hecho". ¿Será este el inicio de una profunda historia de amor?