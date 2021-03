A Antón no le asustan los haters: “El poliamor es una basura, me parece un eufemismo de mierda”

Antón ha comenzado su cita con Noelia muy nervioso y con la sensación de que no la estaba dejando hablar e incluso, de que le estaba dando la chapa bastante , pero parece que la cosa no ha sido así y que entre ambos ha surgido una conexión desconexa que para ambos ha sido muy agradable .

Y es que en estos tiempos de postmodernidad en los que vivimos no es fácil tener una cita con alguien de 20 años que te diga que no es dado al poliamor y Antón ha encontrado en Noelia a una chica que pensaba más o menos como él.

Noelia tiene claro que el poliamor no es algo para ella y que la gente que lo hace igual es porque está “muy deconstruida” para conseguir algo así. Antón tiene claro que “El poliamor es una basura, me parece un eufemismo de mierda” y no cree que sea “gente deconstruida, es tragarte una mentira… Por muchas palabras que le pongas, distintas formas de amar, atracción sexual… No puedes querer a dos personas igual, no tiene atención, ni tiempo, me parece una excusa barata de postmodernidad”.