Tres argentinos en la barra de ‘First Dates’: “Enseguida montáis un equipo de fútbol”

Aunque Celeste vive en Madrid, pero su acento no se puede ocultar y rápidamente, Matías se ha dado cuenta de que por primer vez en tres años eran tres los argentinos que hablaban de amor en la barra de ‘First Dates’.

Hernán ha sido el primero en llegar al restaurante del amor y contarle a Matías que era de Buenos Aires, que llevaba dos años en España y que aunque el covid no se lo había puesto no se lo había puesto, en el amor no le había ido muy mal. Busca a una mujer a la que le gusten sus animales, simpática, sociable, que le guste salir y que le frene un poquito porque habla mucho, mucho.