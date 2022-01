Ana ha entrado con mucha energía en 'First dates', "soy una chica muy curiosa y extrovertida" , ha explicado, y necesita estar constantemente aprendiendo cosas. Y es más, piensa seguir estudiando toda su vida.

En el campo del amor no se puede quejar, lo único es que ella viaja mucho a lo largo del año, por eso, entiende que es más complicado tener una pareja estable, "no puedo pedir, ni puedo exigir que me sigan", ha explicado.