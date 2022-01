Pero la cosa no se quedaba ahí, en plena cena con Loida, Carlos pedía permiso para levantarse un momento. El piloto volvía con una carta en la mano “para proponerla un reto” . La carta no era otra cosa que una invitación para tener una siguiente cita en París.

Y por si fuera poco, Carlos volvía a sorprender a su cita con una cesta con más regalos: unos bombones y una colonia. “Los regalos me han parecido muy acertados. No me lo esperaba, nunca me había pasado. Nunca me habían sorprendido de esa manera”, comentaba Loida muy sorprendida.