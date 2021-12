Álvaro pasa la prueba de fuego de Sara: “¿De qué partido político eres?”

Sara es una mujer con las ideas muy claras y sabe que no podría tener una relación con un chico que no fuera de derechas. Le da igual de qué partido sea, pero está convencida de que “No podría estar con un chico de Podemos”.

Sin embargo, Álvaro todavía no había pasado la prueba de fuego de Sara, ¿Sería el hombre de derechas que estaba buscando? Sara no se ha cortado un pelo y le ha preguntado por su ideología política, y le ha pedido total sinceridad. Álvaro le ha confesado que no era “ni de unos ni de otros, me quedo en el centro”. Una frase que ha preocupado a Sara, quién ha insistido un poquito más hasta escuchar que le tiraba más la derecha que la izquierda y que centro no significaba PSOE.