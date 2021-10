Álex siente que su cita le analiza durante la cena: “Se contradicen, son tullidos emocionales”

La cita de Álex y Belén ha comenzado regular, a ella saber que él era de Barcelona, no le ha caído muy bien, ha continuado un poquito peor, él ha sentido que no paraba de analizarle , pero ha terminado más que bien y es que él se ha quedado con ganas de “más mambo” .

Aunque la distancia entre Jaén y Barcelona le ha parecido un impedimento, Belén ha querido conocer bien a su cita y no ha parado de preguntarle cosas. Algo que podría ser normal en una primera cita, pero que a Álex le ha puesto muy nervioso porque ha sentido que analizaba detenidamente todo lo que decía “Sus caras, me mira, parece que analizo todo lo que digo” y no se equivocaba.