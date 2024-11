Joaquín logra encontrar el amor en el programa 2.000 de 'First Dates': "Tenemos un mundo muy bonito que descubrir"

Ana , una escaparatista de Pontevedra, es la soltera que irá a buscar el amor en el especial 2.000 programas de 'First Dates'. Una mujer que viene al restaurante para conocer a alguien muy especial y con el que quiere llegar a vivir una etapa "muy divertida" . Esa persona con la que quiere mantener una cena es Joaquín , un hombre que ya pasó por el lugar y que no tuvo mucha suerte con la chica con la que la emparejaron.

Joaquín viene con muchas ganas de conocer a alguien muy especial. De hecho, sorprende al presentador en cuanto le cuenta que sabe que hay una mujer que quiere tener una cita con él . "Me siento alagado, nervioso, inquieto... El torbellino de pensamientos que he tenido ha sido enorme. Podía ser una ex despechada, una clienta de mi trabajo...", explica el soltero a las cámaras del programa.

A Joaquín no le hace mucha gracia que su cita viva "a cinco horas" de donde él tiene su casa. En cambio, a Ana, no parece importarle en absoluto: "Atravesaría España entera si hay algo que me parece que me puede parecer interesante".