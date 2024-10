El momentazo más tierno de 'First Dates' entre dos solteros mientras bailan: "El primer beso se da con los ojos"

Juan , un analista de sistemas jubilado es la siguiente persona en pasar por el programa para ver si consigue encontrar el amor que anda buscando. Se considera bastante raro, aunque también es muy entregado para sus amigos y parejas . Busca una chica con la que pueda disfrutar de él y de su furgoneta , a la que utiliza siempre para ir de viaje. También asegura que no tiene ningún prototipo de mujer, pero le gustaría que fuera "deportiva y dinámica".

Nada más verse, Evi ve a Juan como un hombre " muy atractivo " y que entra dentro de su prototipo. "Es un hombre ideal para mí", confiesa a las cámaras de 'First Dates'. Y para nuestro soltero, más de lo mismo. "Responde muy bien a mi tipo de mujer", cuenta a las cámaras del programa.

Una vez empiezan a cenar, tanto Evi como Juan disfrutan conociéndose el uno del otro . De hecho, nuestro soltero ya empieza a hacerse a la idea de que su cita podría ser su compañera de viajes y de vida. "Yo creo que estamos en una sintonía de vida bastante parecida. Y eso es otra cosa que me ha gustado bastante, que tenemos muchas similitudes", cuenta Juan a las cámaras.

Durante la cena, ambos conectan muy rápido. Hablan sobre sus hijos y nietos y empiezan a jugar con la edad que tienen. "¿Cuántos me echas?", pregunta Juan. Parece que la llama del amor está más intenso que nunca en 'First Dates'.

Evi está entusiasmada de haberse encontrado a alguien con el que tuviera tantas coincidencias desde el inicio. Juan también está muy cómodo compartiendo la cena con su cita. "Estamos en igualdad de condiciones. Ha habido un feeling bonito. Me veo con él a largo plazo compartiendo afinidad de nuestros gustos. Me veo con él", cuenta Evi sobre la persona que le ha tocado en 'First Dates'.