El flechazo de dos solteros religiosos en 'First Dates': "Que le guste la Semana Santa es un plus"

Cristian es el siguiente soltero que viene a 'First Dates' y viene acompañado por su hermano Dani , que asegura que es el amor de su vida. Se consideran muy distintos entre ellos. Dani es el mayor y dice que es más frío que su hermano porque ya tiene experiencia en el amor: "Yo a las chicas les gusto mucho porque mi físico atrae y de cara soy bastante guapo".

De su futura mujer, lo primero que Dani ha recalcado es que no quiere una mujer que esté por ahí por las noches tirada en la calle: "Quiero una mujer centrada en su casa, en su trabajo y que quiera formar una familia". Por su parte, Cristian no es tan radical, quiere una mujer que le respete y que no diga mentiras.