Un soltero enamora a su cita con una de sus canciones: "Me gusta que me canten al oído"

Xavi y Gonzalo son la siguiente pareja en mantener una cita en 'First Dates'

Xavi es músico desde los 15 años y decide cantar una de sus canciones a su cita

En 'First Dates' buscamos solter@s ¡Apúntate al casting!

Xavi, un teleoperador de 38 años, es el siguiente en pasar por el restaurante de 'First Dates' para encontrar el amor. Es procedente de Barcelona y es una persona a la que música le ha "salvado y ayudado".

De hecho, durante la charla que mantiene con Carlos Sobera, Xavi cuenta sus aspiraciones en el mundo de la música: "Mi sueño sería sacar mi disco... que con la cantidad de canciones que tengo sería un doble disco. Pero, considero que es el motor de mi vida", cuenta a las cámaras de 'First Dates'.

El presentador, mientras sostiene la guitarra de Xavi, pregunta sobre la cantidad de relaciones que ha tenido. El soltero, afirma haber tenido varios intentos que no dudaron y de los que no llegó a tener una convivencia: "He tenido mucha pasión y desenfreno. Creo que es el motor de la vida, porque la vida sin sexo, no es vida", confiesa Xavi.

Su cita es Gonzalo, un estilista de 39 años y de Barcelona que tiene un "hándicap" con la moda, en particular con los tacones y las uñas. "Si me tengo que arreglar, siempre tengo que ir en tacón. Y también, las uñas. Es algo que no puede faltar en mi vida", cuenta Gonzalo.

Nada más verse las caras, a Xavi ya le inquieta un aspecto muy importante de Gonzalo: "Qué uñas más largas tiene", confiesa Xavi a las cámaras de 'First Dates'. En cambio, a Gonzalo, la primera impresión de Xavi parece ser muy buena: "Me ha encantado. Muy guay. Muy buena imagen. Me ha llamado la atención".

Una vez se sientan en la mesa para cenar, parece que la cita de Xavi y Gonzalo parece ir muy bien. Ambos se sienten muy cómodos y tienen muchas coincidencias, como los tatuajes o su lugar de residencia.

De hecho, Gonzalo desvela a las cámaras de 'First Dates' los tatuajes más raros que tiene: "Uno de ellos es una pichurrilla con alas. Tengo una mierdecita de Whatsapp, la flamenca del Whatsapp... Llevo un tatuaje de un bote de lejía con el nombre de mi jefa...", cuenta el soltero.

Gonzalo y Xavi parecen sentirse muy compenetrados. En ambos parece haber saltado la llama del amor. "Es todo como muy solapado, muy compacto... Somos uno", cuenta uno de los solteros.

En cuanto Xavi pregunta por las relaciones que han tenido, Gonzalo cuenta, entre otras muchas experiencias, que estuvo casado pero se divorció a los dos años. "Llevo mucho tiempo solo. Como todo esto es tan liberal... Lo siento mucho pero no me gusta nada. Yo soy muy tradicional", explica Gonzalo durante la cena.

Gonzalo parece haber cogido mucha confianza con Xavi, por lo que le confiesa uno de los secretos que tiene: "Yo tengo un hándicap muy heavy. Y es que me entran muchos heteros. La versatilidad que tengo, el rollo...", desvela.

Una vez terminada la cena, Gonzalo se lanza y le planta un beso a Xavi en los labios. Además, Xavi aprovecha para cantarle 'Como Niño', una de sus muchas canciones.

La decisión final de Gonzalo y Xavi en 'First Dates'