Una soltera sorprende a su cita de 'First Dates' cantando 'La vie en rose': "Tiene una voz maravillosa"

"¿Por qué no te quitas el sombrero, tienes algún problema?" le preguntaba Inma al ver que su cita no se quitaba el sombrero. Acto seguido él se lo quitaba y le explicaba que siente que le da personalidad.

Una vez allí, Francisco le comentaba que para tener una pareja prefiere que sea cercana a donde él vive: "No es lo mismo tenerte a poca distancia, que a mucha". Estas palabras no han sentado muy bien a su cita, que saltaba: "Hay fines de semana, puentes y vacaciones. El querer es poder, yo te veo como muy reacio. O tienes ganas o no tienes ganas". Esta reacción de Inma, en el que ha demostrado tener carácter, agradaba a Francisco: "Me ha gustado el pronto de ella, me parece perfecto, que reaccione así cuando tiene otra manera de pensar".