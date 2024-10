Un soltero busca en internet el significado de zona erógena: "Siento mi ignorancia"

Padmini está soltera y quiere dejar de estarlo. Tiene 23 años, viene de Madrid y estudia para técnico de laboratorio. Su nombre español de nacimiento es Paz, pero no le gusta, y prefiere que le llamen Padmini, porque es más bonito y significa estanque de flor de loto. En lo primero que se fija de un chico es en su sonrisa porque le transmite muy buena vibra.

Jorge es el otro soltero que busca el amor y la cita de Padmini, tiene 22 años, es promotor y viene de Colmenar Viejo, Madrid. Se considera listo y guapete, aunque no lo dice mucho para no parecer un creído. A Padmini le ha parecido muy mono y piensa que es un chico muy gracioso: "Eso es lo que me ha transmitido".