Messi se 'interpone' entre dos solteros en su cita de 'First dates': "Es la persona con menos carisma del mundo"

Entre Andrea y Jesús la química desde fuera parecía instantánea, pero había distintos aspectos que hicieron que Andrea se lo pensase más que Jesús a la hora de decidir si quería una segunda cita o no. Siendo él argentino, uno de los temas en la mesa fue el amor en su país por Leo Messi , algo que Andrea reconocía no entender del todo.

Andrea había preguntado a Jesús por sus aficiones y entre ellas estaba el fútbol. Ella rápidamente le clasificó en "el típico cliché argentino". "A mí Messi ni me va ni me viene. Es un hombre que aporta felicidad a muchas personas y memes, pero a mí ese señor no me aporta mucho", expresó Andrea.