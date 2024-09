Una soltera le deja claro a su cita lo que más le molesta: ''Te arranco la cabeza''

Rosa y Ricardo acuden a 'First Dates' con muchas ganas de encontrar el amor

Rosa le confiesa a su cita que los hombres le han hecho mucho daño y que odia que le engañen

Diego sufre un lapsus y se olvida del nombre de su cita: "¡Que no me llamo así!"

Rosa tiene 47 años y viene a ‘First Dates’ porque no ha tenido suerte en el amor, según explica, ‘’no llega a terminar de cuadrar con los chicos’’, pero está dispuesta a que su karma se acabe y poder empezar una relación.

Nuestra soltera se considera una persona ‘’muy mística’’ y afirma que le viene de sus antepasados, por parte de la familia de su madre, ya que su abuela era médium y tenía experiencias paranormales. Pese a que no tiene ‘’un perfil concreto’’ de hombre, busca a alguien que sea leal, y sobre todo, buena persona.

Cenará con Ricardo, un profesor de spinning de 48 años que está conociéndose a él mismo y que afirma que ahora mismo es más joven que hace 20 años.

Rosa ha llegado a la cena dispuesta a cambiar su suerte en el amor y Ricardo está dispuesto a todo. Ambos se han sentado a cenar y han comenzado a contarse todo sobre sus vidas. Ricardo le ha confesado a Rosa que su sueño es abrir un centro de ciclo indoor ya que es profesor de spinning y ella se ha sorprendido y le ha confesado que no hace nada de deporte.

Pero lejos de molestarse, Ricardo se ha sorprendido: ‘’Me daba la impresión de que sí que practicaba deporte por el físico que tiene, debe ser genética, pero físicamente está muy bien, aunque no haga deporte’’.

Poco a poco, a medida que la cita ha ido avanzando, Rosa se ha abierto con su cita y le ha explicado que tiene una coraza porque los hombres siempre le han engañado: ‘’Lo que me revienta, me mata, lo que te arranco la cabeza de cuajo es que me mientas ¿qué sacas engañando?’’.

Los dos han mantenido una extensa y profunda conversación sobre el tema del engaño en la pareja y ambos han llegado a la misma conclusión, algo que les ha hecho abrirse y acercarse un poquito más.

Rosa se ha mostrado muy vergonzosa durante toda su cita, pero Ricardo ha hecho todo lo posible por ayudarle y quitarle la timidez y ella lo ha agradecido ante las cámaras: ‘’La velita bien poco me ha ayudado, lo que más me ha ayudado ha sido Ricardo, me ha dado el empujón’’.

La decisión final

Rosa y Ricardo se han llevado muy bien, y pese a que Rosa ha estado muy nerviosa, su cita ha sido muy comprensiva.

A la hora de la decisión final, Ricardo aceptaba tener una segunda cita con Rosa. ‘’A mí sí me gustaría, me lo he pasado muy bien, me he divertido mucho, es una persona con la que te ríes un montón. Es más, me toca invitarla a mí orque e ha invitado ella esta noche’’.