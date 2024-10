María Mejía, diagnosticada de cáncer de mama a los 37 años: “Simplemente quiero vivir y hacerlo con calidad”

El diagnóstico le llegó con 37 años. “Yo me palpé un bultito, fui a hacerme las pruebas, me hice una ecografía. La primera que me hicieron, que por llevar la etiqueta de ser joven dijeron que no era nada, pedí una segunda opinión ese mismo día y resulta que sí era, era un cáncer, además, de casi 10 centímetros”, cuenta.