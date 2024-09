Laura y Silvana se dejan llevar por el momento y se besan apasionadamente en la sala del amor de 'FD': "Me has dejado bien maquillada"

Laura, con 49 años , acude a 'First Dates' dispuesta a encontrar el amor. Ha estado mucho tiempo en México como montadora, haciendo enormes escaparates y montando decoraciones efímeras. Lleva toda la vida viajando y es 'disfrutona': "Por eso todos los amores míos son esporádicos". Hasta el momento, Laura no se ha enamorado.

Mientras tanto, Silvana es una alemana de 52 años que vive en Alicante y que ha hecho absolutamente de todo. Vamos, una artista en toda regla. Al verse, las dos "hacían una pareja perfecta" , como bien señalaba Carlos Sobera. Una vez sentadas en la mesa, Laura y Silvana hablaban de las relaciones que habían tenido. Las dos coincidían en algo: no les importa si es chico o chica, les importa el 'feeling' que tengas con esa persona.

Una vez terminaban de cenar, Laura y Silvana se dirigían a la sala del amor de 'First Dates' y vivían un pasional y caliente encuentro. Y es que jugaban a leer cosas en un papel y cumplirlas. Y la primera de ellas era "darle a tu cita un beso loco". Algo que no dudaban en cumplir. Las dos se lanzaban y se daban un 'besazo' en toda regla que subía la temperatura de 'First Dates'.