El lapsus geográfico de un soltero deja sin palabras a su cita: "¿Móstoles está en el norte?"

Fran, de 24 años, es otro de los solteros que ha acudido a 'First Dates' en esta vuelta de vacaciones del programa de citas de Cuatro. Este madrileño (de oficio socorrista) no dudaba en bajar la silla en su primer encuentro con Carlos Sobera: "La primera impresión es que intimido por ser alto. Me ha pasado que se han pegado un susto por ser así de alto. No suelo pasar desapercibido". Es un chico tímido y tiene claro lo que quiere: busca una chica especial con quien hablar de todo.