Un soltero no puede contener la risa al saber el nombre de la mascota de su cita en ‘First Dates’

Ernesto es malagueño, pero no tiene ninguna gracia “tengo muy mala follá”. Al entrar en ‘First Dates’ se ha ganado un vacile de Carlos Sobera por su mono vaquero “solo te falta la caja de herramientas”. Se ha presentado como un tipo complejo porque tiene la sensación de que hace demasiado de papi “soy mejor ex que novio”. Le gustaría encontrar en su cita a una persona con la que conectar, que tenga cierto nivel cultural “que le guste ir a un museo y que no me ponga cara rara si le pongo una película en versión original”.