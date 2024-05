Un soltero se acuerda de Michael Jackson al conocer los retoques estéticos que se quiere hacer su cita de ‘First Dates’

Xema lleva un niño interior dentro y siente que es algo que ninguna persona debería perder “es algo que llevas dentro y lo tienes que dejar salir, gritar, correr, jugar…”. Trabaja en un local de tapas y el ha contado a Carlos Sobera al llegar a ‘First DAtes’ que en el amor no le ha ido muy bien porque sus dos relaciones le dejaron “ tengo ese miedo al rechazo ”. Le gustaría que su cita fuera una chica agradable, guapita, simpática… porque todas las que ha encontrado así no han querido estar con él. Es un tipo muy entregado y siente que es más un buenazo, que un canalla en una relación.

Salomé, su cita, sueña con tener una familia, ya tiene a su hija y a sus perritas, y solo le falta el chico al que querer toda la vida. Al verla, Xema ha sentido un “esta chica no es para mí, me ha impuesto”, la ha visto muy guapa y muy bien vestida. Ella también ha sentido que la cita no iba a ir bien “no me ha gustado nada, para mí los dientes son muy importantes”. Eso sí, los dos son de la zona de Valencia.