Un soltero, tras saber que ha ligado a los 91 años: “Yo me animo rápido”

Rosa es una mujer muy moderna de 81 años que le gusta la ropa de gente joven. Se define como una mujer sencilla, espontanea y a la que le gusta todo “el cine, el teatro, bailar…”. Es una mujer muy independiente y lleva 14 años sola. Le gustaría que su cita fuera un hombre “simpático, sincero, noble, que me haga reír… Me gustan los hombres limpios, aseaos y normales, no quiero adonis, si es guapo, mejor”.