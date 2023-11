Ubay quiere cambiar el físico de su cita en ‘First Dates’: “La pondría a hacer deporte para ponerla como un figurín”

Ubay es un tipo que no sabe si ha tratado bien al amor, pero que siente que el amor si le ha tratado bien a él. Siente que, si cuando llevas 6 meses o un añito que no tiene que ser, es que no es. Una vez la relación le duró dos años. “ Completita, si puede ser. Que esté de buen ver y si emocionalmente está bien, mejor … Con los tiempos que corren del empoderamiento femenino, cuando hay que sacar recursos se desempoderan”, así es como quiere que sea la mujer que cruce a puerta de ‘First Dates’ .

Gio, su cita, es una mujer italiana que canta de forma profesional. Al verla, Ubay ha sentido que era una chica altita “que me gusta que sean altitas”, pero ha sentido que igual tenía demasiado peso “me gustan delgaditas”. Ella no ha tenido reacción, pero sí le ha advertido de que no hablaba muy bien español.