Carlos es un tipo muy ambiguo y cada día lleva un look distinto. Se fue a vivir a Valencia para estudiar moda y le va estupendamente. En el amor no le ha ido tan bien, tuvo una relación larga antes de irse a la costa, pero luego ya nada. Busca a alguien que hable mucho o que le guste escuchar “no quiere a nadie que sea tóxico, controlador, tampoco, celoso me da una pereza, fan de Aitana, tampoco lo quiero”.