Una ‘fina’ y un ‘burro’ de cena en ‘First Dates’: “Tú eres más de ciudad”

Nazaret puede parecer un poco pija, pero ella tiene la sensación de que no lo es. Sus relaciones terminan porque acaba convertida en la madre de sus parejas “dándole órdenes, diciéndoles lo que tienen que hacer”.

Juan, su cita, se ha hecho de rogar, pero ha terminado entrando en ‘First Dates’ y asegurando que él quiere una mujer natural, que se arregle un poquito y nada de “labios, tetas, culo, fotito, Instagram… a mí no me gusta eso. A mí me gusta una mujer más natural, se ponen como los globos”.