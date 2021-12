María, contra las cuerdas ante la pregunta trampa de Rafa: “¿Cómo le llamo?”

Entre el joven de Albacete y la soltera de Cáceres ha surgido una conexión especial y todavía no había llegado al plato principal cuando ya se estaban imaginando saliendo de fiesta juntos en sus respectivas ciudades . Los dos hablan un idioma parecido y estaban deseando perrear juntos y cantarse un tema de flamenquito. Sin embargo, Rafa sabía que todo no podía ser tan perfecto .

Justo antes de terminar el postre, Rafa le ha soltado a María una pregunta trampa que la ha dejado K.O. “¿Cómo me llamo?”. El joven sabía que su cita no tenía ni idea de su nombre y no se ha equivocado. Algo que no ha evitado que se mostrara molesto y que le contara a voces a Jesús Vázquez lo que estaba pasando.