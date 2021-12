Inma protagoniza el plantón más elegante de ‘First Dates Café’: “Esto no cuaja, lo dejamos así”

Enrique, sobre su cita: “Pedimos una morena, latina y guapa y me han puesto una rubia, bajita y que pesará 100 kilos, me he quedado flipado”

Inma se siente mal ante los comentarios desafortunados de Enrique y decide que la cita no continúe

Enrique: “Dicen que me parezco a Nacho Vidal pero de cintura para arriba como mucho, no quiero crear falsas expectativas”

El físico ha marcado la cita de Enrique e Inma y por más que lo ha intentado, la soltera ha sentido que Enrique no era la persona que quería a su lado. Él se ha quedado sorprendido cuando le han dejado plantado en ‘First Dates Café’, pero llevaba ya mucho rato diciendo que estaba haciendo un papel.

Enrique se ha presentado presumiendo de sus parecidos físicos con cantantes y algún actor “Dicen que me parezco a Nacho Vidal pero de cintura para arriba como mucho, no quiero crear falsas expectativas”. Inma no le ha gustado desde el primer momento, pero ha intentado disimular a su manera.

Ella venía al restaurante con la ilusión de encontrar a alguien especial y ha querido saber qué le había parecido a Enrique, una pregunta que ha sido el principio del fin. Enrique no se ha cortado un pelo y le ha dicho que no le había gustado nada, que él había pedido una chica morena o latina. Es más, se ha marchado al baño y en tono de sorna le ha comentado a su amigo “Pedimos una morena, latina y guapa y me han puesto una rubia, bajita y que pesará 100 kilos, me he quedado flipado”.

Inma también ha querido ir al baño para comentar con su hija “mi referente” cómo se sentía porque no le habían gustado las palabras de Enrique y cuando ha vuelto a la mesa no se ha sentado ni a tomarse el café, ha sentido que la cita no podía continuar “Esto no cuaja, lo dejamos ya así”. Con mucha educación, Inma se ha marchado de la cita y Enrique encima se ha sentido molesto porque se podía haber esperado hasta el final.