Jaimina alucina con el número de hijos de Diego: “¿Todos de la misma mujer?”

Jaimina ha flipado y cuando ha conseguido reaccionar ha querido saber si todos eran con la misma mujer “No, son de cuatro mujeres diferentes”. Jaimina no daba crédito y ha tenido la sensación de que Diego hacía hijos como churros y que eso no podía ser “hay que tener hijos con amor”. Y eso que todavía él no le había soltado un “Tengo seis hijos con cuatro mujeres eso no quiere decir que sean mis parejas”. Eso sí, Diego ha dejado claro que él se ocupa de todos sus hijos.