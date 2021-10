Rosalía y otros vips que han volado con pilotos exhaustos sin saberlo: "Poníamos en riesgo la vida de los pasajeros"

En España, casi 300.000 personas cogen al día vuelos tripulados por alguno de los 6.000 pilotos con licencia para operar. Los pilotos tienen una gran formación puesto que se trata de un trabajo que exige muchísima técnica y concentración, algo que no siempre pueden cumplir muy a su pesar.

"Nos tirábamos todo el año sin descansar, estábamos de guardia las 24 horas del día ". Estos pilotos nunca antes se habían atrevido a hablar por miedo a represalias: "El dueño de la compañía es alguien bastante turbio y prefiero que no sepa quién soy". Hablamos de una compañía de vuelos privados que se encarga de llevar, pago previo pago, a artistas, políticos y futbolistas : " Rosalía , sin saberlo, fue una de las artistas que viajó en uno de estos vuelos privados pilotados por pilotos exhaustos".

Pero esta compañía no solo transportaba artistas y famosos, sus aviones se dedicaban también al traslado urgente de órganos para la organización nacional de transportes en España: "Estábamos de guardia las 24 horas del día, los siete días de las semana, había que estar disponible si había que trasladar un órgano, hubieses o no descansado, yo he llegado a trabajar 30 horas seguidas, era como trabajar con una tobillera, como un esclavo, hemos llegado a dormir en el suelo de una terminal, todo por 1.200 euros al mes".