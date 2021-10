El día a día de un crudívoro: “No me como un entrecot desde los noventa”

Mercé Passola lleva 26 años comiendo únicamente comida cruda. Esta catalana lleva desde los 52 años alimentándose sin cocinar y lo comenzó a hacer por salud: “Llegué a la menopausia y nadie me daba soluciones para encontrarme mejor, probé todo tipo de medicinas y lo único que me hizo sentir mejor fue comer crudo”.

Mercé, de la noche a la mañana, dejó de comer de todo para comer solo verduras crudas: “De un día para otro dejé de encontrarme mal y me llené de vitalidad, tenía energía para todo y no me dolía nada”.