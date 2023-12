Este monje mostraba cómo era capaz de levantar una piedra de más de 20 kilos con sus genitales, algo que dejaba completamente en 'shock' a los participantes y que les hacía pasar un momento de lo más tenso. "No, por favor" , "Me duele solo de verlo", "no lo hagas, no", "me duele solo de verlo" , "eres un loco", eran algunas de las frases que se escuchaban entre los gritos de los participantes del programa al presenciar esto.

Todos pedían a este hombre que no levantase la piedra de esta manera, pero quería mostrar cómo era capaz de levantar esta piedra con sus partes más íntimas y sin dolor. "Estoy en 'shock', confirmaba Aless Gibaja. "No he visto otra cosa igual en la edad que tengo, me he quedado muerto y he vuelto a resucitar", afirma Cristo Contreras tras ver esto.