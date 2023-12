"Soy madre soltera de cinco hijos", advertía Iratxe mientras buscaba en su maleta y tras esto mostraba sus juguetes sexuales y los guías espirituales no daban crédito con lo que estaban viendo. "Lo siento, 'sorry", decía ella mientras los enseñaba a todos y luego reflexionaba sobre este momento: "Creo que no les pareció bien lo demis hijos y yo no entendía nada, si yo lo que soy es una chica familiar".