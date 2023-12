Algo que hacía recordar a Inma el motivo por el que la comparaban con la actriz española: "A mí me llaman la Penélope Cruz de 'Montequinto' porque fui a la isla y como la gente siempre me ve parecido con ella... Es verdad que nos parecemos ".

Y además, desvelaba el encuentro que tuvo con la actriz y las sensaciones que esto le produjo: "Pero después de haberle visto en persona porque coincidí con ella, la verdad que ya no... Eso de que me parezco mucho a ella no me gusta tanto. Penélope Cruz para mí es un poco sosa".