Aless, Charlotte, Iratxe, Alejandro y Andrea pasan la peor noche de sus vidas: “Tengo piojos hasta en las extensiones”

Después, los concursantes protagonizaron la primera prueba con la que descubrirían las consecuencias de ganar o no la misma. El equipo vencedor, 'Shiva', compuesto por Christofer Mateo, Cristo Contreras, Yoli Claramonte, Mahi Masegosa e Inma Campano pudo disfrutar de un lujoso hotel con servicio de desayuno incluido. Nada que ver a donde se alojó el equipo 'Ganesha', que no dio crédito nada más llegar al hall.

"Me adapto a todo pero esto es 'too much'. Es una película de terror. Ni Tolkien hace esto", explicaba Aless Gibaja. El influencer se refería así al horrible hotel donde tenía que pasar la noche con su equipo. Los participantes subieron sus maletas hasta una diminuta habitación sucia que no tenía ni WC. A Charlotte Caniggia le entraron arcadas nada más entrar y Aless hizo 'la prueba del algodón', que "no falla".