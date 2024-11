Nacho Abad visita la zona cero de la DANA: "La sensación es de dolor y tristeza por la destrucción"

Por otro lado, el presentador se acercaba a Yolanda , una madre que estaba con su bebé de nueve meses en brazos mientras sacaban los vehículos, que nos comentaba: "Él no se ha dado cuenta de nada, nos cuida mucho la gente que nos rodea y tenemos de todo".

Yolanda, respecto a la visita del rey, apuntaba: "Estoy contenta con que viniese el rey, pero pienso vino tarde y debía de haber puesto orden antes porque los dos primeros días aquí fueron de una completa incertidumbre. El miércoles hubo saqueos y yo lo presencié. He visto como algunos extranjeros aprovecharon para robar en los almacenes y la Guardia Civil me dijo que no podían hacer nada".