Nacho Abad sale en defensa de Sonia Ferrer tras el ataque de una invitada: "No te lo voy a permitir"

Tras escuchar a ambas partes, Kiara Monroy, la denunciante, no dejaba hablar a Sonia Ferrer y Nacho Abad salía en su defensa. La periodista preguntaba a Kiara si había dicho que "las feministas están haciendo con las personas trans lo mismo que los nazis hicieron los judíos". Al escuchar esto, la denunciante no la respondía y afirmaba: "Contigo no quiero hablar, creo que ya te respondió Amor Romeira hace tiempo y conozco muy bien tu pensamiento".