Un pueblo de Jaén declara la guerra a una banda de ladrones: en tres meses han sufrido 25 robos

Casas desvalijadas y vecinos hartos es la realidad que vive una pequeña localidad de Jaén. Llevan meses sufriendo robos y desde el mes de junio la situación ha empeorado, con 25 robos en tres meses. 'En boca de todos' se ha desplazado hasta la localidad y hemos sido testigos del cansancio de los vecinos que no toleran seguir viviendo con miedo.

El ayuntamiento ha tomado alguna medida y enviaba un comunicado asegurando que se ha reforzado la presencia policial, pero los resultados no han llegado, por eso los vecinos han decidido crear patrullas ciudadanas para proteger su pueblo, ya que necesitan vivir tranquilos.

Hablamos con Toñi, una de las vecinas afectadas, comentaba cómo se encontró su casa: "Me dejaron muebles y armarios arrancados. Me quitaron el dinero que tenía para pagar a mis proveedores y medallas de oro que tenía de mi familia" . Además, esta vecina confiesa, que a las 9 cierran el cuartel y el más cercano está a media hora, así que a partir de esa hora son todos los robos.

Por otro lado, Edu, uno de los hijos de Toñi, que pertenece a una de las patrullas vecinales que protegen el pueblo, relataba: "Nosotros salimos y no sabemos lo que no podemos encontrar. Tengo dos hijos y nos jugamos nuestra integridad simplemente para proteger nuestra casa".