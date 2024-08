Jacobo Rodríguez, portavoz del SUP, contra la actitud de los Mossos: "Es la punta del iceberg, dos Mossos detenidos son insuficientes"

La actuación de los Mossos ha sido muy cuestionada desde entonces, ya que ahora Carles Puigdemont estaría ya de nuevo en Waterloo, en Bélgica. Jacobo Rodríguez, el portavoz del SUP ha entrado en directo en 'En boca de todos' para criticar el comportamiento de los Mossos.

El portavoz del SUP ha señalado que tras el operativo de ayer debería abrirse una investigación en este momento : "No quiero anticiparme a lo que debería ser una investigación exhaustiva, pero es claro y notorio que ha habido graves negligencias y entendemos que ya son reincidentes. Detrás, muy probablemente, haya habido órdenes políticas y directivas políticas que se han plegado por intereses políticos antes que a su deber constitucional".

Jacobo Rodríguez ha comentado que a ninguna otra persona se la hubiese permitido hacer lo que hizo Carles Puigdemont : "Lo de ayer es un diseño operativo ineficaz y fallido. No entendemos cómo ha llegado hasta donde ha llegado con total normalidad, montando un circo y rompiendo el principio de igualdad, ya que a ningún ciudadano de este país se le hubiese permitido con una reclamación en vigor pasearse por las calles de Barcelona sin ser detenido".

Y ha sido contundente : "Probablemente sea la punta del iceberg. Dos Mossos detenidos son insuficientes, tiene que haber más personas". Por otro lado, Alberto Palacio, el portavoz del sindicato de los Mossos USPAC no ha estado de acuerdo con las últimas palabras de Jacobo Rodríguez.

"De momento, por desgracia hay dos Mossos detenidos y yo espero y deseo que no haya más", ha comentado Alberto Palacio. Sin embargo, ha estado de acuerdo en que ha habido órdenes políticas para que no se haya producido la detención: "Es la cúpula política policial que diseña este operativo y deja a los pies de los caballos al cuerpo de Mossos. No paran de reírse de nosotros".