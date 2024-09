José se separó con 84 años: "Yo me enamoré de verdad, no iba buscando un final"

José no ha tenido una vida fácil y en los últimos años se ha llevado dos duros golpes que no ha dudado en relatar en ‘First Dates’ antes de su cita con Paquita. El hombre de 87 años ha explicado que se separó hace tres y que todo le pilló de sorpresa.

“Ella estaba cansada. Me dijo que se había cansado, fue la respuesta que em dio. No me decía que era porque no íbamos al cine, al teatro o a los toros”, explicaba, recordando el momento que le cambió la vida.

“Ahora, busco a una persona que me acompañe de viaje y con la que compartir mi vida. Me gustaría tener lo que tenía antes, pero no con la misma persona, quiero conocer a otra distinta”, afirmaba.

Su divorcio le dejó muy marcado y así se lo ha hecho saber a su cita en el restaurante de Carlos Sobera: “De la separación me enteré por el abogado de ella. Me llamó y me pegó el palo más grande de mi vida”, le decía él.

“Yo me enamoré de verdad, no iba buscando un final. Yo me casé cuando tenía 25 años y ella tenía 20. Fue una separación muy dura”, explicaba el comensal de ‘First Dates’. Un episodio de su vida que tiene muy reciente y del que no ha logrado reponerse.

Otro episodio que, sin duda, lo destrozó hace cinco meses fue la muerte de su hijo: “Se murió el mayor y eso es lo que ya me ha matado, me ha dejado arruinado”, relataba, del que fue su último golpe.

La decisión final de José y Paquita en ‘First Dates’

Después de una cita en la que han hablado sobre sus puntos en común y sus grandes diferencias, José ha decidido que estaba dispuesto a seguir conociéndola: “Me ha encantado”, aseguraba.