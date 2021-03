“Pero ¿no me has traído para esto?”, preguntaba Santi, a lo que Dani le contestaba “sí, pero no pensé que lo fueras a hacer”. Por su parte, Cejas también ha recibido la pullita del presentador cuando el joven ha dicho que se veía como a la desconocida en cuanto a su edad: “Bueno, yo no la veo como tú”.