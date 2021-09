Una madre que tuvo un bebé y se lo cambiaron por error: "Me dieron a un niño y yo había tenido una niña"

En este caso, era una hija, a la que le pusieron la etiqueta de otra familia cuando se encontraba en una camilla y a María le llevaron a la habitación a un niño, con el pañal puesto, por lo que no se dio cuenta durante un buen rato que no era su bebé: "Yo sí me dí cuenta de que había cambiado mucho porque le había hecho fotos para mandárselas a mi familia, pero pensé que era porque la había visto justo después del parto", ha explicado en 'Cuatro al día'.