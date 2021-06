La ministra de educación Isabel Celaá dijo en el 2019 que se crearían un grupo de trabajo con expertos de todas las áreas para estudiar esas diferencias dos años después, hemos preguntado por ello en el ministerio y nada nos dicen sobre si creó o no, sus conclusiones. Mucho nos tememos que no fue así a juzgar por la lacónica respuesta que recibimos del ministerio en el que se señala que el ministerio trabaja en la coordinación con otros administraciones como el ministerio de universidades, y consejerías de comunidades autónomas. Tampoco le suena nada a ANPE de la creación de ese grupo de trabajo para una mínima coordinación de la prueba. En cualquier caso, pese a que incluso ha habido movimientos estudiantiles recogiendo firmas a favor de una ebau única no parece posible. Ya lo ha aseguró Isabel Celáa en el senado el a principios de mayo no habrá prueba única de selectividad porque es “una respuesta simplona a un problema complejo”. La principal razón es porque eso puede invadir competencias autonómicas. Por otro lado, estudiantes que hemos entrevistado por varias autonomías coinciden en plantear entonces que el que quiera optar a las universidades de esa comunidad que haga el mismo examen. Es decir, si un canario quiere estudiar en Madrid que puede hacer en la universidad de la Laguna el examen de Madrid. También están los que prefieren que se hagan un examen distinto en materias optativas o de lenguas cooficiales pero común de las materias troncales como Matemáticas ¿O acaso se suma de forma diferente en Barcelona que en Vigo?